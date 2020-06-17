MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAntalya derbisinde 12. randevu! Antalyaspor ile Alanyaspor...
GeriFutbol Antalya derbisinde 12. randevu! Antalyaspor ile Alanyaspor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 15:19,Son Güncelleme:

Antalya derbisinde 12. randevu! Antalyaspor ile Alanyaspor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya derbisinde 12. randevu! Antalyaspor ile Alanyaspor...
Abone Olgoogle-news

Antalyaspor ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında 12’inci kez karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında aynı şehrin iki Süper Lig takımı Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. İlk maçı Antalyaspor sahasında 1-0 kaybetmişti.

12. kez kozlarını paylaşacak olan iki takımdan Alanyaspor’un kupa ve lig maçları dahil 5 galibiyeti, Antalyaspor’un ise 4 galibiyeti bulunuyor. Aynı kentin iki takımı arasındaki iki maçta 2 kez berabere tamamlandı. Kırmızı-beyazlılar 1-0’lık skor dezavantajına rağmen Alanyaspor’u yenip finalde Trabzonspor’un rakibi olmak istiyor. Antalyaspor, tam kadro rövanş karşılaşmasına çıkacak.

Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda 1999-2000 sezonunda finale çıkma başarısını gösterirken, Galatasaray'a 5-3 yenilmişti.

 

Antalya derbisinde 12. randevu Antalyaspor ile Alanyaspor...

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle