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ANTALYA DERBİSİ CANLI İZLE | Alanyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Antalya Derbisi#Alanyaspor#Antalyaspor
ANTALYA DERBİSİ CANLI İZLE | Alanyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 11:46

Süper Lig 10. hafta Antalya derbisine sahne oluyor. Antalyaspor ve Alanyaspor bugün kozlarını paylaşacak. İki ekip bugüne kadar 16 defa karşı karşıya geldi. Antalyaspor'un rakibine karşı galibiyetlerde 8-5 üstünlüğü bulunuyor. Üç mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Gözler bugün oynanacak karşılaşmada. Peki Alanyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Alanyaspor ile Antalyaspor maçı canlı izle ekranı, Antalya derbisini takip etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Geride kalan 9 haftada Alanyaspor 9 puan toplarken, Antalyaspor ise hanesine 8 puan yazdırabildi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor'da sakatlığı bulunan Furkan Bayır ile sarı kart cezalısı Jure Balkovec, yarınki maçta forma giyemeyecek. Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor'da ise sakatlıkları olan Bünyamin Balcı, Emrecan Uzunhan, Bahadır Öztürk ve Mert Yılmaz, maçta görev yapamayacak. İşte Alanyaspor-Antalyaspor maçı canlı yayın bilgisi...

ANTALYA DERBİSİ 27 EKİM | ALANYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Corendon Alanyaspor ile Onvo Antalyaspor bugün (27 Ekim) karşı karşıya geliyor. GAİN Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen takip edilebilecek.

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Süper Lig 10. haftada oynanacak Antalya derbisini, hakem Yasin Kol yönetecek.

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#Antalya Derbisi#Alanyaspor#Antalyaspor

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