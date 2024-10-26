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Antalya derbisi 17. randevuya sahne olacak

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#Süper Lig#Alanyaspor#Antalyaspor
Antalya derbisi 17. randevuya sahne olacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 12:23

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor ile Onvo Antalyaspor yarın karşı karşıya gelecek.

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GAİN Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Antalya derbisini, hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligin ilk 9 haftasında Alanyaspor 9 puan toplarken, Antalyaspor ise hanesine 8 puan yazdırabildi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor'da sakatlığı bulunan Furkan Bayır ile sarı kart cezalısı Jure Balkovec, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor'da ise sakatlıkları olan Bünyamin Balcı, Emrecan Uzunhan, Bahadır Öztürk ve Mert Yılmaz, maçta görev yapamayacak.

17. RANDEVU

Antalyaspor ve Alanyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi.

Antalyaspor'un rakibine karşı galibiyetlerde 8-5 üstünlüğü bulunuyor. Üç mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Antalyaspor 25 gol atarken, Alanyaspor ise 19 golle karşılık verdi.

 

 

 

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#Süper Lig#Alanyaspor#Antalyaspor

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