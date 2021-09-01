Ansu Fati kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ansu Fati hakkında merak edilenler

Messi'nin bu sezon Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olmasının ardından boşta kalan 10 numaralı formayı, takımın altyapısından yetişen 18 yaşındaki Fati'nin giyeceği belirtildi. İşte, Barcelona'nın yeni 10 Numarası Ansu Fati hakkında merak edilenler...

Tam adı Anssumane Fati Vieira olan oyuncu, 31 Ekim 2002'de Bissau, Gine-Bissau'da dünyaya geldi. Sol kanat mevkisinde oynayan Gine-Bissau asıllı İspanyol millî futbolcu, La Liga takımlarından Barcelona'da forma giymektedir.

Barcelona'da ilk maçına 2019 yılında çıkan Gine-Bissau asıllı İspanyol oyuncu, genç yaşına rağmen birçok rekora imza attı. A takım formasıyla ligde ve El Clasico'da gol atan en genç oyuncu rekorlarını şimdiden eline geçiren Fati, tüm kulvarlarda 43 maçta 13 kez rakip ağları sarstı.