Ansu Fati: "10 numaralı forma bende baskı oluşturmuyor..."

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Fati, sözleşme yenilemesi sebebiyle Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta ile birlikte Nou Camp Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Barcelona'dan 21 yıl sonra ayrılan ve Paris Saint Germain'e giden Lionel Messi'nin halefi olarak gösterilen Fati, henüz kendini kanıtlayacak hiçbir şey yapmadığını, çalışmaya devam ederek kendi kaderini çizmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Fati, Barcelona'da Messi'nin ardından 10 numaralı formayı giymesiyle ilgili olarak ise "Kulübe ve kaptanlarımıza bana güvendikleri için çok minnettarım. Başka bir futbolcu da bu formayı giyebilirdi ama bana verdiler. 10 numaralı forma bende baskı oluşturmuyor. Tam tersine en iyi yapabilmem için beni motive ediyor." şeklinde konuştu.

Genç yıldız, "Ailemin ve kulübün yardımıyla kendimi burada değerli biri hissediyorum. Başka teklifler aldım ama benim niyetim hep Barça'da kalmaktı. Bir anlaşmaya vardık ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

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İspanya'da lige ve Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmayan Barcelona'nın tüm kupalarda zirveyi hedeflediğini kaydeden Fati, "Tüm kupalara talip olabiliriz." diye konuştu.

Diğer yandan Barcelona Teknik Direktörü Ronaldo Koeman da Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'i 1-0 yendikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında Ansu Fati ile ilgili bir soruya, "Sakatlıktan dolayı uzun süredir takımdan ayrı oldu. Bu ay sonunda 19 yaşına girecek. Bu yaştaki birinden takımdaki eksikleri ya da Messi'nin bıraktıklarını çözmesi istenemez, mucize beklenemez. Uzun süre uzak kaldı, çok çalışmaya ihtiyacımız var." cevabını verdi.

- Ansu Fati genç yaşta ilklere imza attı



Afrika'nın Gine Bissau ülkesinden 6 yaşındayken ailesi ile birlikte İspanya'da gelen Ansu Fati, ilk olarak Sevilla kulübünün alt yapısında futbola başladı.

Barcelona, 2012 yılında Fati henüz 10 yaşındayken bu futbolcuyu ve kardeşini kendi altyapısına kattı.

Henüz 16 yaşında iken Barcelona formasıyla La Liga'da ilk maçına çıkan Fati, İspanyol futbol tarihinde 1. ligde oynayan en genç ikinci futbolcu oldu.

Fati, 31 Ağustos 2019'da Osasuna'ya karşı attığı golle, Barcelona'da en genç yaşta (16 yaş 304 gün) La Liga'da gol atan futbolcu olarak da tarihe geçti.

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Barcelona'da en genç yaşta ilk 11'e çıkan futbolcu, en genç yaşta aynı maçta gol ve asist yapan futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde en genç yaşta forma giyen futbolcu unvanlarının da sahibi olan Fati, Eylül 2019'da İspanyol vatandaşlığını aldıktan 1 ay sonra 17 Yaş Altı İspanya Milli Takımı ile Brezilya'daki Dünya Şampiyonası'nda forma giydi.

Fati, İspanya A Milli Futbol Takımı'nda oynayan en genç yaştaki ikinci futbolcu olma özelliğini de elinde bulunduruyor.