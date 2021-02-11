ANNO 1800, 3. Season Pass’i ile yeni özellikler geliyor

Oyuncular, modüler depo bölgesi, tur otobüsleri ve gökdelenler sayesinde şehirlerini tanıtmanın ve ihracat yapmanın yeni bir yolunu deneyimleyecek. Yeni sezon, 2020'nin sonunda dünya çapında 1,7 milyon oyuncuya ulaşan iki başarılı yılın ardından geliyor.

Docklands, 23 Şubat 2021'de yayınlanacak olan 3. sezonun ilk DLC'si olacak. Anno hayranları, dünyaca ünlü “Speicherstadt”dan (dünyanın en büyük depo bölgesi ve Hamburg, Almanya'daki UNESCO Dünya Mirası alanı) esinlenen ana binadan başlayıp modüler bir depo bölgesi inşa ederek şehirlerini dönüştürecekler. Docklands, ayrıca Anno 1800'e yeni bir ticaret yöntemi sunarak oyuncuların nadir malları ihraç etmelerini ve ekonomilerini güçlendirmelerini sağlayacak. Oyuncular ve dünyanın her yerindeki şirketler arasında bağlantı kuracak olan Kaptan Tobias Morris'in yanı sıra oyunculara ilginç ihracatlar yapma ve pazar lideri olma imkânı sunulacak.

3. Sezon Kartı, 2021 ilkbaharı için planlanan Tourist Season ile oyunculara turizm sektörünü tanıtacak. Oyuncular, en iyi restoranlarındaki ilginç aktiviteler ve lezzetli yemeklerle ziyaretçileri eğlendirirken, aynı zamanda şehirlerinde bir tur otobüsü ağı kuracaklar. “The High Life” ise Anno uzmanlarına, gökdelenlerle dolu büyük bir şehri nasıl yöneteceklerini ve istekli vatandaşları yeni ticari ürünler ve alışveriş merkezleriyle 2021 yazında nasıl memnun edeceklerini öğretecek. Bu, oyuncuların Anno 1800'ün Eski Dünya oturumlarını, şehirlerini ilerletmek için yeni anıtlar, oteller, restoranlar, binalar ve alışveriş merkezleri gibi yepyeni unsurlarla özelleştirmelerine olanak sağlayacak.

Bugün itibarıyla iki Anno 1800 3. Yıl Sürümü olacak:

Tam Sürüm 3. Yıl: Ana oyun, Deluxe paket ve 3 adet sezon kartının her birini içerir.

Ana oyun, Deluxe paket ve 3 adet sezon kartının her birini içerir. Gold Sürüm 3. Yıl: Ana oyun, Deluxe paket ve sadece 3. Sezon Kartı’nı içerir.

Bunlar eski sürümlerin yerini alarak satışa sunulacak. Üç DLC'ye ek olarak Anno 1800, her DLC çıkışıyla gelecek ve oyun deneyimini geliştirmeye odaklanacak ücretsiz Oyun Güncellemeleri de alacak.

Anno, Windows PC için Ubisoft Store ve Epic Games mağazasında. 3. Sezon Kartı, 19,99 euro (5 euro indirim) karşılığında satışa sunulacak. DLC'ler ayrı ayrı; "Docklands" için 6,99 euro, "Turist Sezonu" ve "The High Life" için 8,99 euro fiyatlarında olacak.