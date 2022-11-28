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Annesinin vefatının ardından Fatih Terim'den ilk paylaşım

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#Fatih Terim#Nuriye Terim#Galatasaray
Annesinin vefatının ardından Fatih Terimden ilk paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 18:13

Geçtiğimiz günlerde annesi Nuriye Terim'i kaybeden Fatih Terim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cenazeye katılan ve taziye mesajlarını iletenlere teşekkür etti.

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Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde annesi Nuriye Terim'i kaybetmişti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan Nuriye Terim, 25 Kasım sabahı hayatını kaybederken eşi Talat Terim'in kabrinin yanında toprağa verilmişti.

Fatih Terim sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı ve taziye mesajlarını iletenlere teşekkür etti.

Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş. Bir yanımın eksildiği canım annemin vefatında bizleri yalnız bırakmayan, cenazeye iştirak ederek dualarını eksik etmeyen, telefonla arayan, mesaj gönderen, evimize gelerek acımıza ortak olan tüm dostlarımıza gösterdikleri ilgi için gönülden teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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#Fatih Terim#Nuriye Terim#Galatasaray

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