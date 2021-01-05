Annesini kaybeden Vincent Aboubakar, Kamerun'dan İstanbul'a döndü

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, annesinin cenezesi nedeniyle gittiği Kamerun'dan İstanbul'a döndü.

Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden annesini son yolcuğuna uğurlamıştı.

ÖZEL İZİNLE KAMERUN'A GİTMİŞTİ

Cenaze töreni için kulüpten özel izin alarak ülkesine giden Kamerunlu futbolcu, annesi Maobeal Alice Aboubakar toprağa verilirken gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Havalimanından ayrılan Aboubakar, koronavirüs testi için kulüp tesislerine geçti. Siyah-beyazlı futbolcunun, Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçının kadrosunda da yer alması beklenmiyor.

İstanbul'a dönen Vincent Aboubakar'ın havaalanında moralinin oldukça bozuk olduğu görüldü. Siyah beyazlı ekibin golcü futbolcusu, Kamerun'da olması nedeniyle takımının Sivasspor ve Kayserispor ile oynadığı maçlarda forma giyememişti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Vincent Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybetmişti.

Kamerun basını, Afrikalı forvetin annesinin banyoda düştüğünü, acilen hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Hastaneden ise Aboubakar'ın annesinin ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmamıştı.

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