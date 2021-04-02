Anne ve babasına saldıran futbolcu Fredy Guarin gözaltına alındı!

Spor Arena Dış Haber - Sosyal medyada paylaşılan video sonrası Kolombiya basınında yer alan haberlerde 34 yaşındaki Guarin, ailesinin yaşadığı evde babasına saldırmaya çalışırken polis tarafından engellenip gözaltına alındığı ifade edildi.

Videoda Guarin'in kıyafetlerinin kana bulandığı da görülüyor.

Guarin'in kulübü Millonarios, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Yaşanan olay sebebiyle üzüntülüyüz. Ailesinin yanında olduğumuzu bildirmek isteriz. Guarin'in profesyonel yardım alması ve bu kötü dönemden kurtulması için gerekenleri yapacağız." denildi.

ESKİ SEVGİLİSİNDEN PAYLAŞIM

Fredy Guarin'in çocuğunun annesi olan eski sevgilisi Sara Uribe, yaptığı paylaşımda; "Sen benim oğlumun babasısın ve insanların 'Guaro'su olmaya devam edeceksin. Güçlü şampiyon! Anka kuşu gibi küllerinden doğacaksın" sözlerini kullandı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İSTEMİŞTİ

Kariyerinde Inter, Porto gibi büyük kulüplerde oynayan Guarin'i ülkemizden de Galatasaray ve Fenerbahçe istemiş ancak transferi olumlu sonuçlandıramamıştı.

#Atención El jugador de Millonarios Fredy Guarín fue conducido por la Policía en Medellín, tras haber protagonizado un episodio de violencia intrafamiliar en la casa de sus padres pic.twitter.com/tf1Mgr6GQf — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 1, 2021

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...