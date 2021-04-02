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GeriFutbol Anne ve babasına saldıran futbolcu Fredy Guarin gözaltına alındı!
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Futbol
Haber Giriş: 02.04.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

Anne ve babasına saldıran futbolcu Fredy Guarin gözaltına alındı!

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Anne ve babasına saldıran futbolcu Fredy Guarin gözaltına alındı!

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberleri çıkan Kolombiyalı futbolcu Fredy Guarin, ailesiyle giriştiği kavgalı olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Spor Arena Dış Haber - Sosyal medyada paylaşılan video sonrası Kolombiya basınında yer alan haberlerde 34 yaşındaki Guarin, ailesinin yaşadığı evde babasına saldırmaya çalışırken polis tarafından engellenip gözaltına alındığı ifade edildi.

Videoda Guarin'in kıyafetlerinin kana bulandığı da görülüyor.

Guarin'in kulübü Millonarios, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Yaşanan olay sebebiyle üzüntülüyüz. Ailesinin yanında olduğumuzu bildirmek isteriz. Guarin'in profesyonel yardım alması ve bu kötü dönemden kurtulması için gerekenleri yapacağız." denildi.

ESKİ SEVGİLİSİNDEN PAYLAŞIM

Fredy Guarin'in çocuğunun annesi olan eski sevgilisi Sara Uribe, yaptığı paylaşımda; "Sen benim oğlumun babasısın ve insanların 'Guaro'su olmaya devam edeceksin. Güçlü şampiyon! Anka kuşu gibi küllerinden doğacaksın" sözlerini kullandı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İSTEMİŞTİ

Kariyerinde Inter, Porto gibi büyük kulüplerde oynayan Guarin'i ülkemizden de Galatasaray ve Fenerbahçe istemiş ancak transferi olumlu sonuçlandıramamıştı.

Anne ve babasına saldıran futbolcu Fredy Guarin gözaltına alındı

Anne ve babasına saldıran futbolcu Fredy Guarin gözaltına alındı

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