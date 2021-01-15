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Futbol
Haber Giriş: 15.01.2021 - 08:36 | Son Güncelleme:

Anlaşma tamam! Yusuf Erdoğan geri dönüyor...

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Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın alternatif oyuncu olarak kadroda istediği Yusuf Erdoğan’la prensipte anlaştı, Kasımpaşa ile bonservis pazarlıkları sürüyor.

Yusuf Erdoğan, 3.5 sene sonra yeniden Bordo-Mavili formayı giymeye hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, hem kanatlarda hem de sol bekte oynayabildiği için Yusuf’u istediği öğrenilirken, oyuncu gelmeye hazır. Yusuf Erdoğan’ın menajeriyle anlaşma sağlanırken, kulüpler arasında görüşmeler sürüyor.

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Anlaşma tamam Yusuf Erdoğan geri dönüyor...

Kasımpaşa, 28 yaşındaki isme karşılık takasta Hüseyin Türkmen’i istedi. Ancak Abdullah hoca, Campi sonrası Hüseyin’in gitmesine sıcak bakmadı ve elinde mutlaka 4 stoper olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Bordo-Mavili yönetim farklı bir formül ararken, Kasımpaşa cephesiyle temaslar devam ediyor. Orta yol bulunmaya çalışılıyor.

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