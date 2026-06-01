'Anlaşma tamam' diyerek duyurdular: Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!

Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 17:25

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Fred, ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki hafta yapacağı başkanlık seçiminin ardından Brezilyalı oyuncu takımdan ayrılabilir. İşte detaylar...

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred'in Belo Horizonte'de yeni bir ev yaptırdığı ve Brezilya'ya dönerek artık ülkesinde yaşamak istediği iddia edilmişti.

Brezilya basınından Globo iddiaları bir adım öteye taşıyarak, 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun Atletico Mineiro ile sözlü anlaşmaya vardığını duyurdu.

MAAŞ KAYBI OLMAYACAK

Habere göre; Siyah-beyazlı kulüp, Fred ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Transferin gerçekleşmesi durumunda 33 yaşındaki oyuncunun maaşında herhangi bir azalma olmayacağı, Fenerbahçe'de kazandığı ücreti almaya devam edeceği belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN KARARI BEKLENİYOR

Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Fred için sarı-lacivertli kulübün bonservis bedeli talep ettiği, Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek başkanlık seçimlerinin ardından nihai kararın verilmesinin ve transferin hızlı bir şekilde resmiyet kazanmasının beklendiği kaydedildi.

5 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Fenerbahçe, Fred'i 2023 yazında 5 milyon Euro karşılığında Manchester United'dan transfer etmişti.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıkan Fred, 4 gol atıp 5 de asist üretti.

