Anlaşma sağlandı: Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra henüz bir takımın başına geçmeyen Jose Moruinho, Benfica için Lizbon'a gitti.

Akşam saatlerinde Portekiz'in Lizbon kentine iniş yapan 62 yaşındaki çalıştırıcı, basın mensuplarına konuştu.

Kendisine yöneltilen Benfica sorularını Mourinho, "Benfica bana bu görevle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. 'Evet' dedim. Görüşmekten memnun olacağımı söyledim." şeklinde konuştu.

Tecrübeli teknik adam, açıklamalarını "Benfica'ya 'hayır' diyen teknik direktör kim oldu? Ben değilim. Görüşeceğiz. Bakalım, neler olacak göreceğiz!' dedi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Ünlü gazeteci Fabrizo Romano'nun haberine göre; Jose Mourinho, Benfica'nın yaptığı teklifi kabul etti. Portekizli çalıştırıcı, 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Resmi adımların önümüzdeki 24 saat içinde atılması bekleniyor.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE KARİYERİ KISA SÜRDÜ

Kariyerinde birçok başarıya imza atan Portekizli teknik adam, 2 Haziran 2024'te Fenerbahçe için geldiği İstanbul'da coşkulu taraftar önünde kendisini sarı-lacivertli takıma bağlayan imzayı atmıştı. Teknik direktörlük kariyerinde 10. takım olan Fenerbahçe'de ilk sezonunda 56 maça çıkarken 35 galibiyet, 9 mağlubiyet, 12 beraberlik yaşadı. Mourinho, Trendyol Süper Lig'de ise ezeli rakibi Galatasaray ile girdiği şampiyonluk yarışını kaybederek sezonu 2. tamamladı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 36 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyete 84 puan topladı ve 2.33 puan ortalaması yakaladı. Son 12 sezonda çalıştırdığı takımlar arasında en yüksek rakama ulaşsa da şampiyonluk için yeterli olmadı.

SON MAÇI BENFICA DEPLASMANI OLDU

Süper Lig'i 2. tamamlayarak Devler Ligi vizesi alan Fenerbahçe, 3. eleme turunda Feyenoord'u 1-2 ve 5-2'lik skorlarla elerken play-off turuna yükseldi. Bu turda Portekiz ekibi Benfica ile eşleşen sarı-lacivertliler evinde golsüz berabere kaldı. Deplasmanda ise 1-0'lık mağlubiyet Şampiyonlar Ligi lig aşaması şansını kaybettirdi.