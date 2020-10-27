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GeriFutbol Ankaraspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer oldu
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AA Spor
Haber Giriş: 27.10.2020 - 15:38 | Son Güncelleme:

Ankaraspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer oldu

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Ankaraspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer oldu
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da İsmet Taşdemir'den boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Özer getirildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Mustafa Özer ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ankaraspor, geride kalan 7 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Ankarasporun yeni teknik direktörü Mustafa Özer oldu

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