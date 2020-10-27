AA Spor
Son Güncelleme:
Ankaraspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer oldu
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da İsmet Taşdemir'den boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Özer getirildi.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Mustafa Özer ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Ankaraspor, geride kalan 7 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle