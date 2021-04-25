Ankaraspor'un TFF 1. Lig'e veda etmesi kesinleşti

TFF 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-2 yenen Ankaraspor'a bu skor, kümede kalmak için yetmedi.

Başkent ekibi, 2019-2020 sezonunda da küme düşmesine karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı kararla ligde kalmıştı.

2014-2015 sezonu öncesinde Osmanlıspor ismini alan başkent temsilcisi, Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi vizesi almış ve bu organizasyonda 2016-2017 sezonunda son 32 turuna kalarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Villarreal, Romanya'nın Steaua Bükreş ve İsviçre'nin Zürih takımlarının yer aldığı L Grubu'nu lider tamamlayan Ankara ekibinin, 2017-2018 sezonunda bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda etmesi kesinleşmişti.

TFF 1. Lig'de bu sezon 6 yıl sonra yeniden Ankaraspor ismiyle mücadele eden başkent ekibi, sezona teknik direktör Ali Güneş yönetiminde başladı. Ankaraspor'da daha sonra İsmet Taşdemir, Mustafa Özer ve Mehmet Ak, teknik direktörlük görevine getirildi.

Bu sezon 5 farklı teknik adamla çalışan başkent ekibi, ligin bitimine 2 hafta kala üç sezondur mücadele ettiği TFF 1. Lig'e veda etmekten kurtulamadı

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