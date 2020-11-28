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Futbol
Haber Giriş: 28.11.2020 - 20:06 | Son Güncelleme:

Ankaraspor'un galibiyet hasreti bitti

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Ankaraspor'un galibiyet hasreti bitti
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TFF 1. Lig'in 11. haftasında Akhisarspor'u yenen Ankaraspor, 8 maç sonra sahadan üç puanla ayrıldı.

Ankaraspor, deplasmanda Akhisarspor'u Beykan Şimşek'in 75. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla TFF 1. Lig'de 8 maç sonra kazanan başkent ekibi, kötü gidişata son verdi.

Sezonun ilk haftasında Eskişehirspor'u 1-0 yenen mavi-beyazlılar, daha sonra oynadığı 8 maçtan galibiyetle ayrılamamıştı. Bu süreçte 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Ankaraspor, galibiyete hasret kalmıştı.

Akhisarspor maçıyla galibiyet hasretini sonlandıran başkent temsilcisi, puanını 8'e yükseltti.

Bu sezon deplasmanda ilk kez kazanan Ankaraspor, aynı zamanda teknik direktör Mustafa Özer yönetiminde ilk galibiyetini elde etti.

Başkent ekibi, 8. hafta erteleme maçında 1 Aralık Salı günü Menemenspor'a konuk olacak.

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