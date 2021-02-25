Ankaraspor'da Ümit Özat'tan hakem tepkisi! 'Böyle bir hakkın yok'

Ümit Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibe çok pozisyon vermediklerini belirterek, "İyi mücadele oldu. Rakibe göre yakaladığımız pozisyonlar bana göre daha netti. Sahaya baktığınızda bir taraftan Süper Lig'e play-off'tan da olsa çıkmak isteyen bir takım, diğer taraftan da ligde kalmak isteyen bir takım vardı. Gol yollarında sıkıntımız var. Savunma anlayışımızı oturttuğumuzu düşünüyorum. Kolay kolay pozisyon vermiyoruz." diye konuştu.

İki takım oyuncularını da tebrik eden Özat, "Bana göre maçlarımız bundan sonra başlıyor. Önümüzde 11 maç var. Bu lig üst üste iki maç galip gelmeye bakar. Savunma da bir sıkıntımız yok ancak hücum hattında sıkıntı yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



- "Hakem kaleciye 'hızlı ol' diyemez"



Müsabakanın hakemi Direnç Tonusluoğlu'nu da eleştiren Özat, şunları kaydetti:

"75. dakikada kalecime hızlı ol, hızlı ol diyor. Biz bir puana oynamaya gelmedik ki, biz üç puan istiyoruz. Sen 75. dakikada benim kalecime nasıl 'hızlı ol' dersin. Senin böyle bir hakkın yok. Ben 17 sene futbol oynadım, 10 senedir de antrenörlük yapıyorum, kaleciye hızlı ol diyen bir hakemi ilk defa görüyorum. Hakem bunu söyleyemez"



- Taner Taşkın : "Girmiş olduğumuz üç net gol pozisyonu var, değerlendiremedik"



Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise takımının oyunundan memnun olduğunu söyledi.

Futbolcularının galibiyet için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Taşkın, "Dün ayağımızın tozuyla bir ay aradan sonra takımın başında antrenmana çıktık. Doğru bir 11 ile sahada olduğumuza inanıyorum. Bugün de galibiyet adına çocuklar elinden gelen her şeyi yaptılar. Bugünkü oyunun ve mücadelenin beni tatmin ettiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Taşkın rakipleri Ankaraspor'un da dirençli bir oyun ortaya koyduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onların da ilk hedefi gol yememekti. Hal böyle olunca çok kapalı bir oyunu tercih ettiler. Böyle takımlara karşı pozisyon bulmak gerçekten zordur. Buna rağmen bizim için artı olan hem bir puan var, hem de gol yemedik. Girmiş olduğumuz üç net gol pozisyonu var, değerlendiremedik. Bunlardan bir tanesini değerlendirsek buradan galip ayrılabilirdik. Pazartesi oynayacağımız bir Adanaspor maçı var. Play-off için önemli bir maç. Yarından itibaren de bu maçın hazırlıklılarına başlayacağız."