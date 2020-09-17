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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 16:37 | Son Güncelleme:

Ankaraspor'da başkent derbisi hazırlıkları sürüyor

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Ankaraspor'da başkent derbisi hazırlıkları sürüyor
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Ankaraspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Ali Güneş yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Mavi-beyazlılar günün tek çalışmasına ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçen oyuncular, saha kenarında sprint çalışması yaptı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maç ve ardından duran top organizasyonlarıyla son buldu.

Çalışmalara hafif adale ağrısı bulunan Eric Ayuk ile kaleci Bayram Kılıç katılmadı. Ayuk ve Bayram, takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Ankara Keçiörengücü ile Ankaraspor arasındaki karşılaşma, 20 Eylül Pazar günü Aktepe Stadı'nda oynanacak.

 

Ankarasporda başkent derbisi hazırlıkları sürüyor

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