Ankaraspor, teknik direktör Taner Taşkın ile anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde yollar ayrılan teknik direktör Mehmet Ak'ın yerine Taner Taşkın ile anlaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, yeni teknik direktör Taner Taşkın ile başarılı bir sezon geçireceklerine inandığını belirtti.

Yeni teknik adamın hayırlı olması temennisinde bulunan Katipoğlu, "Şimdiye kadar ki kariyerinde 3 takımı bir üst lige çıkarma, 5 kez de play-off oynatma başarısı göstermiş tecrübeli bir çalıştırıcı kendisi. İnşallah hocamızla birlikte aynı güzel başarıları burada yakalayacağız." ifadelerini kullandı.