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Futbol
Haber Giriş: 05.10.2020 - 22:20 | Son Güncelleme:

Ankaraspor, kadrosuna 6 isim daha kattı

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Ankaraspor, kadrosuna 6 isim daha kattı
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TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, transferin son gününde 6 futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, transfer yasağının kalkmasından sonra geçen hafta 11 isme imza attıran Ankaraspor, geçen sezon Adanaspor forması giyen Kamerunlu forvet Mbilla Etame ile son olarak Denizlispor'da oynayan Kamerunlu orta saha oyuncusu Marc Kibong Mbamba'yla 1'er yıllık mukavele imzaladı.

Ankaraspor, Kayserispor'dan stoper Levent Gülen, Hırvatistan 2. Lig takımlarından NK Dugopolje'den orta saha oyuncusu Bernard Bulbwa ve Boluspor'dan forvet Mustafa Batuhan Altıntaş'la ise 1 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Mavi-beyazlılar, Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nden orta saha oyuncusu Milos Stanojevic'i de 1 yıllığına kiraladı.

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