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Futbol
Haber Giriş: 21.03.2021 - 18:35 | Son Güncelleme:

Ankaraspor: 1 - Beypiliç Boluspor: 2

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Ankaraspor: 1 - Beypiliç Boluspor: 2

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Ankaraspor'u 2-1 yendi.

Futbol: TFF 1. Lig - Ankaraspor: 1 - Beypiliç Boluspor: 2
Stat: Osmanlı

Hakemler: Cihan Aydın, Furkan Ürün, Cemil Tunç
Ankaraspor: Mejias, Ali Ülgen, Ercan Yazıcı (Dk. 53 Gökhan Akkan), Mudimu, Mahmut Akan (Dk. 70 Bodul), Blagojevic, Barış Zeren (Dk. 86 Mehmet Burak Tarlabölen), Samed Ali Kaya, Erdem Çetinkaya (Dk. 86 Batuhan Altıntaş), Olatunbosun (Dk. 70 Mete Çelik), Pedersen
Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Burak Asan, Oğuzhan Berber, Abdullayev (Dk. 90 3 Burak Bekaroğlu), Muhammed Gümüşkaya, Gyasi (Dk. 46 Marlinho), Kasongo (Dk. 87 Muhsin Yıldırım), Emin Bayram, Aykut Demir, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 78 Hamza Gür)
Goller: Dk. 14 Kasango, Dk. 90 2 Gökhan Akkan (kendi kalesine) (Beypiliç Boluspor), Dk. 29 Pedersen (Ankaraspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Burak Asan, Dk. 73 Muhammed Gümüşkaya, Dk. 78 Marlinho, Dk. 90 Aykut Demir (Beypiliç Boluspor), Dk. 90 Samed Ali Kaya (Ankaraspor)

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