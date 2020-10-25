MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAnkaraspor 1-2 Balıkesirspor
GeriFutbol Ankaraspor 1-2 Balıkesirspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 25.10.2020 - 15:48 | Son Güncelleme:

Ankaraspor 1-2 Balıkesirspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankaraspor 1-2 Balıkesirspor
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Balıkesirspor, deplasmanda Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Balıkesirspor, deplasmanda Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Osmanlı
Hakemler: Yiğit Arslan, Burak Cansız, Ferdi Karadoruk
Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Thales, Mete Çelik, Stanojevic (Mbamba dk. 64 ), Halil İbrahim Esen (Doğukan Efe dk. 58 ), Barış Zeren  (Hacı Ömer Doğru dk. 81), Bulbwa  (Batuhan Altıntaş dk. 58 ), Engin Bekdemirx (Beykan Şimşek dk. 46 ), Umar
Yedekler: Berk Balaban, Mahmut Akan, Fatih Kızılkaya, Levent Gülen
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Balıkesirspor: Vukovic, Uğur Aygören, Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Cumali Bişi, Mrsic (Abdulkadir Kayalı dk. 75), Ezeh (Celal Emir Dede dk. 34 ), İsmail Yüksek, Oğuz Han Aynaoğlu (Berat Aydoğdu dk. 89 ), Otoo xx (Kethevoama dk. 75 )
Yedekler: Yiğithan Kır, Kağan Kayalı, Serdar Güncü, Bilalli, Sedat Yiğit Kurnaz, Birol Parlak
Teknik Direktör: Mesut Dilsöz
Goller: Cumali Bişi (dk. 19), İsmail Yüksek (dk. 48) (Balıkesirspor), Umar (dk. 25) (Ankaraspor)
Sarı Kartlar: Bulbwa (Ankaraspor) Mrsic, İsmail Yüksek (Balıkesirspor)

Ankaraspor 1-2 Balıkesirspor

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle