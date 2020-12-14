MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAnkaraspor: 0 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0
GeriFutbol Ankaraspor: 0 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 14.12.2020 - 21:36 | Son Güncelleme:

Ankaraspor: 0 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankaraspor: 0 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Ankaraspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor takımları arasında oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Elmas, Mert Bulut
Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Fatih Kızılkaya, Mahmut Akan, Barış Zeren (Dk. 80 Doğukan Efe), Stanojevic, Emre Can Atila (Dk. 46 Ali Rıza Kılıç), Ayuk, Umar (Dk. 76 Erdem Çetinkaya), Beykan Şimşek (Dk. 89 Halil İbrahim Esen)
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Batuhan Artarslan, Gökhan Süzen, Mayi, Akabueze, Gomis (Dk. 84 Okan Derici), Sow (Dk. 76 Camara)
Sarı kartlar: Dk. 27 Stanojevic, Dk. 54 Mahmut Akan, Dk. 72 Ali Ülgen (Ankaraspor), Dk. 45 1 Alaaddin Okumuş, Dk. 53 Batuhan Artarslan (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle