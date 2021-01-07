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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 18:22 | Son Güncelleme:

Ankaraspor 0-2 Adanaspor

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Ankaraspor 0-2 Adanaspor
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TFF 1. Lig'in 12. haftasından ertelenen maçta Adanaspor, deplasmanda Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Muhammet Yumak, Cemil Tunç

Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Fatih Kızılkaya, Gökhan Akkan, Mahmut Akan (Dk. 85 Ali Rıza Kılıç), Mete Çelik, Ayuk, Doğukan Efe (Dk. 85 Muzaffer Doğan), Halil İbrahim Esen, Erdem Çetinkaya (Dk. 76 Umar), Etame

Adanaspor: Karacic, Donkor (Dk. 46 Hakan Çinemre), İsmail Erdoğan, Evren Korkmaz, Canberk Dilaver, Uğurcan Yazğılı (Dk. 82 Umut Sözen), Celil Yüksel, Atalay Babacan (Dk. 63 Ozegovic), Ömer Çiçek (Dk. 82 Berkan Fırat), Belem (Dk. 46 Eren Keleş), Ergin Keleş

Goller: Dk. 89 Hakan Çinemre, Dk. 90 4 Ozegovic (Adanaspor)

Kırmızı kart: Dk. 49 Etame (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Uğurcan Yazğılı, Dk. 33 Ergin Keleş, Dk. 56 Canberk Dilaver, Dk. 89 Ozegovic, Dk. 90 Hakan Çinemre (Adanaspor), Dk. 34 Gökhan Akkan, Dk. 52 Doğukan Efe, Dk. 76 Erdem Çetinkaya, Dk. 89 Ali Rıza Kılıç, Dk. 90 2 Umar (Ankaraspor)

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