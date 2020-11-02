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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 12:54 | Son Güncelleme:

Ankaragücü'nün kupada konuğu Kocaelispor! 11 yıl sonra...

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Ankaragücü'nün kupada konuğu Kocaelispor! 11 yıl sonra...
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Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Kocaelispor'la sahasında karşılaşacak.

Lige kötü bir başlangıç yapan ve oynadığı 5 maçta 1 puan alabilen başkent temsilcisi, sezonun ilk kupa maçına çıkacak.

Bu sezon resmi maçlarda henüz galibiyetle tanışamayan sarı-lacivertliler, tek maç eleme sistemiyle oynanacak müsabakada Kocaelispor'u geçerek adını 4. tura yazdırmak istiyor.

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 7 maçta 14 puan alan Kocaelispor ise Süper Lig ekibini eleyerek tur atlamayı hedefliyor.

Bu iki takım 11 yılı aşkın bir süre sonra birbirlerine rakip olacak. MKE Ankaragücü ile Kocaelispor son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de karşılaşmıştı. 5 Nisan 2009'daki karşılaşmayı MKE Ankaragücü sahasında 4-0 galip bitirmişti.

MKE Ankaragücü ile Kocaelispor arasında yarın saat 20.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

 

Ankaragücünün kupada konuğu Kocaelispor 11 yıl sonra...

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