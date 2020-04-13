Ankaragücü'nün eski yıldızı Jerome Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek

Bir dönem Ankaragücü'nde de forma giyen Paris Saint Germain'in eski futbolcusu Jerome Rothen, Kylian Mbappe'nin, Real Madrid'e transferinin salgın nedeniyle gerçekleşmediğini öne sürdü.

Radio Montecarlo'ya konuşan Rothen, "Kulüpteki güvenilir kaynaklardan öğrendim. Koronavirüs öncesi Mbappe'nin, Real Madrid'e transferi an meselesiydi" ifadesini kullandı.

Rothen ayrıca, 21 yaşındaki yıldızın Madrid ekibine transferinin, her şey normale dönünce gerçekleşeceğine emin olduğunu söyledi. Mbappe, Paris Saint Germain'de bu sezon 33 maçta 30 gol, 17 asistlik performans sergiledi.





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