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GeriFutbol Ankaragücü'nün eski yıldızı Jerome Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
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Futbol
Haber Giriş: 13.04.2020 - 14:42,Son Güncelleme:

Ankaragücü'nün eski yıldızı Jerome Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek

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Ankaragücü'nün eski yıldızı Jerome Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
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Bir dönem Ankaragücü'nde de forma giyen Jerome Rothen, Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağını belirtti. Rothen, "Koronavirüs öncesi Mbappe'nin, Real Madrid'e transferi an meselesiydi. Ancak her şey normale dönünce transferin gerçekleşeceğinden eminim" dedi.

Bir dönem Ankaragücü'nde de forma giyen Paris Saint Germain'in eski futbolcusu Jerome Rothen, Kylian Mbappe'nin, Real Madrid'e transferinin salgın nedeniyle gerçekleşmediğini öne sürdü.

Radio Montecarlo'ya konuşan Rothen, "Kulüpteki güvenilir kaynaklardan öğrendim. Koronavirüs öncesi Mbappe'nin, Real Madrid'e transferi an meselesiydi" ifadesini kullandı.

Rothen ayrıca, 21 yaşındaki yıldızın Madrid ekibine transferinin, her şey normale dönünce gerçekleşeceğine emin olduğunu söyledi. Mbappe, Paris Saint Germain'de bu sezon 33 maçta 30 gol, 17 asistlik performans sergiledi.

Ankaragücünün eski yıldızı Jerome Rothen: Mbappe, Real Madride gidecek

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