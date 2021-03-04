Ankaragücü'nü taşıyan Gürcü; Saba Lobjanidze

Spor Arena | Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Ankaragücü'nde ikinci golü atan Saba Lobjanidze, başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

Danimarka'da Randers serüveni sonrası geçen sezon Ankaragücü'ne dahil olan Gürcü futbolcu, bu ülkede üç sezonda attığı 30 golle adından söz ettirdi ve Süper Lig'e transfer oldu.

Geçen sezon ritmini bulamayan Lobjanidze bu sezon attığı 3 golün yanı sıra 7 asistle dikkat çekiyor. 26 yaşındaki sol ayaklı futbolcu Galatasaray karşısında da etkinliğini sürdürdü. Sarı kırmızılı takımın savunma oyuncularına zorlu anlar yaşatan Saba Lobjanidze rakip kalede önemli gol fırsatları yarattı.

"GÜVENİMİZ ARTTIKÇA RAKİP FARK ETMEZ"

Galatasaray'ı iyi analiz ettiklerini söyleyen Lobjanidze, "Galatasaray her zaman hücum oynuyor. Biz de buna yönelik çalıştık. Arkada boşluklar bırakacaklardı, bunun üzerine çalıştık ve istediğimizi aldık. Biz iyi bir takımız. Hatayspor maçından sonra da bunu söyledim. Güvenimiz arttıkça, büyük takım ya da küçük takım fark etmez." dedi.

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