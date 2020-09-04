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Ankaragücü'nin Afyonkarahisar kampı sona erdi!
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Afyonkarahisar'daki yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Fuat Çapa yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan takım, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi.
Hedefli pozisyon oyununun ardından antrenman taktik çalışmayla sonra erdi.
Afyonkarahisar'daki kamp programını tamamlayan takımın, bugün Ankara'ya döneceği bildirildi.
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