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Ankaragücü'nden rahat galibiyet

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#Basketbol#Ankaragücü#Türkiye
Ankaragücünden rahat galibiyet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 13:54

Ankaragücü İkon Menkul, ikinci haftada Kapaklıspor'u 95-79 yendi.

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Türkiye Basketbol Ligi'nin iddialı takımı Ankaragücü İkon Menkul, ikinci haftada evinde ağırladığı Kapaklıspor'u 95-79 mağlup etti.

Bir ara 27 farka öne geçen Sarı-Lacivertliler, gücünü sahaya yansıtmayı başardı. NBA'in Portlant Trail Blazers takımında önemli süreler alan ve bu yıl Ankaragücü forması giyen CJ Elleby, 26 sayı ile sahanın en skoreri olurken, Brandon Young da 19 sayıyla galibiyete katkı yaptı.

Bitime 2 dakika kala iki teknik faulden diskalifiye edilen Ankaragücü coachu Halil Üner, çok iyi savunma yapıp haklı bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Daha sezonun başı. Bizlerin olduğu kadar hakemler de formsuz. Bundan sonra herkesin daha dikkatli olacağını düşünüyorum. Hedefimiz doğrultusunda önemli bir galibiyet aldık. Önümüzdeki hafta da Trabzonspor'u deplasmanda yeneceğimiza inanıyorum. Daha iyi basketbol oynayacağız Amacımız normal sezonu lider bitirip doğrudan Basketbol Süper Ligi'ne çıkmak" dedi.

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#Basketbol#Ankaragücü#Türkiye

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