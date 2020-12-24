Ankaragücü'nden Beşiktaş maçı sonrası hakem tepkisi!

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Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü'nde teknik sorumlu Mustafa Dalcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyeti hak etmediklerine vurgu yapan Dalcı, "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet. Oyunun hakkı bu değildi. Oyuncularım elinden gelen her şeyi yaptı. Güçlü bir rakibe karşı oynuyorsun. Her anlamda domine ettik" dedi.

Mustafa Dalcı sözlerini, "Gol pozisyonunda futbol kuralları değişti de bizim mi haberimiz yok. Avantaj veriyor, oyuncu sonra pası verdi, sonra pardon deyip geri alıyor pozisyonu, avantajın avantajını veriyor. Ben anlamadım. Böyle bir pozisyon mu olur!" ifadeleriyle sürdürdü.

'BURALARA DİKKAT EDELİM'

Hakemlerin daha dikkatlı olması gerektiğini dile getiren Dalcı, "Nerede el oluyor, nereden kullandırıyor. Biz mi futbolu biliyoruz. Buralara dikkat edelim. Hakemler saha içerisinde ne oluyor, bitiyor dikkat etmeli. Beşiktaş kalecisi 30 saniyede topu oyuna zor sokuyor. 1 kere uyarmaz mı!. Eyvallah, yenildik ama hakemler bu işlere dikkat etmeli. Biraz daha hakkaniyetli olsunlar" şeklinde konuştu.

Ankaragücü'nün forveti Emre Güral ise açıklamasında "Hakemlere bir şey demiyorum, hata yapabilirler. Frikikten önceki pozisyonda Welinton pas atıyor, bizim oyuncunun eline çarpıyor. Avantaj diye bağırıyor hakem. Sonra dönüp düdük çalıyor. Avantaj oynanmış, bitmiş. Hata bizde. Atsaydık o pozisyonları, bunları konuşmaya gerek kalmayacaktı" ifadelerine yer verdi.