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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 16:05 | Son Güncelleme:

Ankaragücü'nden 2 transfer! Geraldo ve Alperen Babacan...

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Ankaragücü'nden 2 transfer! Geraldo ve Alperen Babacan...
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Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Angolalı Hermenegildo da Costa Paulo Bartolomeu (Geraldo) ve Alperen Babacan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde başkan Fatih Mert'in de katıldığı törende iki oyuncunun resmi sözleşme imzaladıkları belirtildi.

Son olarak Mısır ekibi Al Ahly'de oynayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Geraldo'yla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'dan transfer edilen savunma oyuncusu Alperen Babacan'la da 1 senesi opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme yapıldığı kaydedildi.

 

Ankaragücünden 2 transfer Geraldo ve Alperen Babacan...

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