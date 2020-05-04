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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.05.2020 - 16:33,Son Güncelleme:

Ankaragücü'nde tüm takıma Corona virüsü testi yapıldı

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Ankaragücü'nde tüm takıma Corona virüsü testi yapıldı
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve çalışanlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına bir süre ara veren sarı-lacivertli ekip, bugün gruplar halinde Beştepe Tesisleri'nde bir araya geldi.

Tesislerde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları, koronavirüs testine tabi tutuldu.

Kulüp doktoru tarafından koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Başkent temsilcisi, test sonuçlarına göre antrenmanlara başlayacak.

Ankaragücünde tüm takıma Corona virüsü testi yapıldı

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