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Futbol
DHA
Haber Giriş: 11.05.2020 - 12:58,Son Güncelleme:

Ankaragücü'nde Ricardo Faty'nin ikinci corona virüs testi negatif çıktı

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Ankaragücü'nde Ricardo Faty'nin ikinci corona virüs testi negatif çıktı
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Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu Ricardo Faty'nin bugün yapılan test sonuçları ise negatif çıktı. Evine gönderilen Faty, 14 günlük karantina sürecini evinde geçirecek.

Ankaragücü'nde 6 Mayıs'ta yapılan koronavirüs testinde Ricardo Faty'nin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından futbolcular antrenmanlara çıkmak istememiş, antrenman bugüne ertelenmişti. Bugün öğle saatlerinde ise sarı lacivertli kulübün personeli, futbolcuları, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri yeniden koronavirüs testine girdi. Akşam çıkacak olan test sonuçlarının ardından Ankaragücü'nde idman programı belli olacak. 

Fatih Aksoy: 'Vodafone Park'ta rakip olarak oynamak benim için zordu'Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Beşiktaş'ta olan Fatih Aksoy, Spor Arena'nın Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu olurken, Sivasspor formasıyla Vodafone Park'ta yaşadığı hisseleri anlattı. Aksoy, 'Benim için zordu bunu biliyordum, ligin en zor deplasmanı orası diyorlardı ama ben oradan yetiştim o kadar olmaz diyordum ama gerçekten zorluklar yaşadım yine düdük çaldıktan sonra profesyoneliz ve işimizi yapmak zorundayız.'
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FATY'NİN İKİNCİ TESTİ NEGATİF ÇIKTI
Koronavirüs testi pozitif çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu Ricardo Faty'nin bugün yapılan test sonuçları ise negatif çıktı. Evine gönderilen Faty, 14 günlük karantina sürecini evinde geçirecek. 

İkinci koronavirüs testi negatif çıkan Faty'e hafta içerisinde tekrar test yapılacak. Testin negatif çıkması halinde de teknik kadro özel bir çalışma programı hazırlayacak. Bu süreçte takımdan ayrı çalışacak olan Faty'nin üçüncü test sonucunun da negatif çıkması durumunda, tecrübeli oyuncu takımla antrenmanlara başlayacak.

Ankaragücünde Ricardo Fatynin ikinci corona virüs testi negatif çıktı

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