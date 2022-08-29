Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan dönemi! Anlaşma sağlandı...

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Son Karagümrük yenilgisi sonrasında Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Ankaragücü'nde yeni teknik direktör belli oldu.

Başkent ekibi, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile her konuda anlaştı. Son olarak Hatayspor'u çalıştıran Erdoğan, kulüpten ayrıldıktan sonra Kayserispor'la masaya oturmuş ancak imza aşamasında anlaşma sağlanamamıştı.

Ankaragücü'nden yapılan resmi açıklamda, "Beştepe Tesisleri’mizde gerçekleştirilen; Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Emre Yıldız’ın katıldığı imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi.

İmza töreninde hazır bulunan eski teknik direktörümüz Mustafa Dalcı, Ömer Erdoğan’a başarılar diledi.

1+1 yılık sözleşme imzaladığımız yeni teknik direktörümüz Ömer Erdoğan’ın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Mustafa Dalcı, geçen sezon Ankaragücü ile TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.