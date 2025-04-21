Ankaragücü'nde Mesut Bakkal dönemi 19 gün sürdü!

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Ankaragücü'nde kötü gidişatın faturası teknik direktör Mesut Bakkal'a kesildi. Sarı-lacivertli kulüp, 2 Nisan'da göreve getirdiği 61 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırdı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.

Mesut Bakkal'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

KÜME DÜŞME POTASINDA YER ALIYOR!

Ankaragücü, 35 haftası geride kalan 1. Lig'de topladığı 39 puanla 18. sırada, düşme hattında yer alıyor.

Sarı-lacivertli takım, Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.