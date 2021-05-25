Ankaragücü'nde kritik teknik direktör kararı! Adaylar Hakan Kutlu ve Mustafa Dalcı

Süper Lig'in 2020-21 sezonuna kötü bir giriş yapan ve haftalarca galibiyet hasreti çeken Ankaragücü, özellikle sezonun ikinci yarısında Teknik Direktör Hikmet Karaman'la bir çıkış yakalamış ancak son haftalarda art arda yaşanan puan kayıpları nedeniyle kümede kalamamıştı.

3 sezon önce yükseldiği Süper Lig'e veda eden Başkent ekibi, resmi olarak Hikmet Karaman'la yollarını ayırmasa da deneyimli teknik adamın yerine iki ismi değerlendirmeye aldı.

Sezon başında da Ankaragücü'nün başında yer alan ancak 11 maçta aldığı 13 puanın ardından başarısız bulunarak görevine son verilen Mustafa Dalcı ile son olarak Denizlispor'u çalıştıran Hakan Kutlu, başkent ekibinin gündemindeki isimler.

Son olarak Denizlispor'u çalıştıran Hakan Kutlu, ligde çıktığı 13 maçta; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi alırken 49 yaşındaki çalıştırıcıyla yollar ayrılmıştı.

Ankaragücü'nün ardından TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un başına geçen Mustafa Dalcı'yla bugün yollar ayrılırken deneyimli hoca boşa çıktı.