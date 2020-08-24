MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAnkaragücü'nde koronavirüs testleri negatif çıktı
GeriFutbol Ankaragücü'nde koronavirüs testleri negatif çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 22:19 | Son Güncelleme:

Ankaragücü'nde koronavirüs testleri negatif çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankaragücü'nde koronavirüs testleri negatif çıktı
Abone Olgoogle-news

Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar'da kamp programını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik ekip, futbolcular ve personellere koronavirüs PCR testi yapıldı. Test sonucunda takımda pozitif vakaya rastlanılmadı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'da devam ediyor. Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki antrenman, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmana, ısınmayla başlayan takım daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Oynanan hücum organizasyonlarının ardından antrenman, şut çalışması ile sona erdi. Ankara ekibi, 2020-2021 sezonu kamp programına yarın Göztepe ile yapacağı hazırlık maçı ile devam edecek.

Ankaragücünde koronavirüs testleri negatif çıktı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle