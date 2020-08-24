Ankaragücü'nde koronavirüs testleri negatif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar'da kamp programını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik ekip, futbolcular ve personellere koronavirüs PCR testi yapıldı. Test sonucunda takımda pozitif vakaya rastlanılmadı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'da devam ediyor. Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki antrenman, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmana, ısınmayla başlayan takım daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Oynanan hücum organizasyonlarının ardından antrenman, şut çalışması ile sona erdi. Ankara ekibi, 2020-2021 sezonu kamp programına yarın Göztepe ile yapacağı hazırlık maçı ile devam edecek.

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