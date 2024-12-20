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Ankaragücü'nde Kenan Koçak ile yollar ayrıldı! 4 isim kadro dışı

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#Ankaragücü#Kenan Koçak#Sporanasayfa
Ankaragücünde Kenan Koçak ile yollar ayrıldı 4 isim kadro dışı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 22:13

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Kenan Koçak ile yollarını ayırdığını duyurdu. Başkent ekibinde ayrıca Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Alper Uludağ ve Bahadır Han Güngördü'nün kadro dışı bırakıldıkları duyuruldu.

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Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kenan Koçak ile yeni futbol yapılanmamız hususunda yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kenan Koçak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

4 İSİM KADRO DIŞI

MKE Ankaragücü, futbolculardan Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Alper Uludağ ve Bahadır Han Güngördü'nün kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Alper Uludağ ve Bahadır Han Güngördü'nün kadro dışı bırakılmalarına karar vermiştir. Kamuoyu ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur." denildi.

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#Ankaragücü#Kenan Koçak#Sporanasayfa

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