Ankaragücü'nde Kenan Koçak dönemi

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Kenan Koçak. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Taraftarlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan başkent temsilcisi, 15 Eylül'de teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırmıştı.