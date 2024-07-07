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Ankaragücü'nde Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı! Sadece 26 gün görev yaptı...

Güncelleme Tarihi:

#Ankaragücü#Kemal Özdeş#1. Lig
Ankaragücünde Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı Sadece 26 gün görev yaptı...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 15:04

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de geçiren ancak küme düşmekten kurtulamayan Ankaragücü'nde 11 Haziran'da göreve getirilen Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 11 Haziran'da göreve getirdiği teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını duyurdu.

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Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş, yeni sezon yapılanması için yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları nedeniyle devam etmeme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yönetim kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucu teknik direktörümüz Kemal Özdeş'in ayrılık kararı kabul edilmiştir. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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#Ankaragücü#Kemal Özdeş#1. Lig

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