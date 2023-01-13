Ankaragücü'nde Jese Rodriguez ile yollar ayrıldı

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Süper Lig ekibi Ankaragücü, Jese Rodriguez'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini açıkladı. Kariyerinde Real Madrid ve PSG gibi dev kulüplerde forma giyen 29 yaşındaki golcü futbolcu, Ankaragücü formasıyla 16 resmi maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.

"Kulübümüz ile Jesé Rodríguez arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Jesé Rodríguez'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."