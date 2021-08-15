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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.08.2021 - 10:42 | Son Güncelleme:

Ankaragücü'nde iki koronavirüs vakası

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Ankaragücü'nde iki koronavirüs vakası

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oynayacağımız Tuzlaspor maçı öncesi oyuncularımıza yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış olup iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

MKE Ankaragücü, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında bugün Tuzlaspor'a konuk olacak.

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