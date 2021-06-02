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GeriFutbol Ankaragücü'nde Faruk Koca başkan adaylığını açıkladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.06.2021 - 17:05 | Son Güncelleme:

Ankaragücü'nde Faruk Koca başkan adaylığını açıkladı

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Ankaragücü'nde Faruk Koca başkan adaylığını açıkladı

MKE Ankaragücü'nde mevcut yönetim tarafından başkanlığa aday gösterildiği daha önce ilan edilen kulüp futbol şube sorumlusu Faruk Koca, adaylığını resmen duyurdu.

Yaptığı yazılı açıklamada Faruk Koca, "Olağan genel kurulda MKE Ankaragücü Spor Kulübünün başkanlığına aday olduğumu bildirir, konu ile ilgili düşünce, proje ve hedeflerimi geniş kapsamlı bir şekilde önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğim basın toplantısında kamuoyu ile paylaşacağımın bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Fatih Mert, geçen hafta yaptığı açıklamada olağan genel kurulda aday olmayacağını, yerine başkan adayı olarak yönetim kurulu üyesi Faruk Koca'yı gösterdiklerini dile getirmişti.

Ankaragücünde Faruk Koca başkan adaylığını açıkladı

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