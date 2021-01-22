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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 12:35 | Son Güncelleme:

Ankaragücü'nde Cebrail Karayel ile yollar ayrıldı! Altay...

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Ankaragücü'nde Cebrail Karayel ile yollar ayrıldı! Altay...
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 26 yaşındaki futbolcusu Cebrail Karayel ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Cebrail Karayel'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla sona ermiştir. Cebrail Karayel'e kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Cebrail Karayel, Altaya doğru 1.5 yıllık anlaşma...
Cebrail Karayel, Altay'a doğru! 1.5 yıllık anlaşma...

 

Ankaragücünde Cebrail Karayel ile yollar ayrıldı Altay...

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