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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 13:26 | Son Güncelleme:

Ankaragücü'nde BB Erzurumspor hazırlıkları sürüyor

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Ankaragücü'nde BB Erzurumspor hazırlıkları sürüyor
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MKE Ankaragücü, Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki antrenman, Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanın, pas ve pres çalışmalarının ardından taktik hazırlıklarla tamamlandığı kaydedildi.

Başkenti ekibi, çalışmalarını yarın sürdürecek.

Ankaragücünde BB Erzurumspor hazırlıkları sürüyor

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