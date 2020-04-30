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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.04.2020 - 14:25,Son Güncelleme:

Ankaragücü'nde ayrılık!

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Ankaragücü'nde ayrılık!
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Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde sportif danışman Ergün Yücel'le yolların ayrıldığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sportif danışmanlık görevini üstlenen Yücel'in özellikle ara transfer döneminde takıma önemli isimler kazandırdığı vurgulanarak, "Ergün Yücel, kulübümüzden ayrılmış olup; kendisine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ankaragücünde ayrılık

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