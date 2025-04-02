Ankaragücü'nde 2. Mesut Bakkal dönemi başladı!

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Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Taraftarlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İKİNCİ MESUT BAKKAL DÖNEMİ

Mesut Bakkal daha önce 2010/2011 sezonunda da Ankaragücü'nü çalıştırmış, 24. haftada göreve geldiği sarı-lacivertli takımdan 34. hafta sonunda ayrılmıştı.

KÜME DÜŞME TEHLİKESİ!

Ankaragücü, 31. haftası geride kalan TFF 1. Lig'de 38 puanla 16. sırada, düşme hattının 1 puan üzerinde yer alıyor.

BAKKAL'LA İLK MAÇ ANKARA DERBİSİ!

Sarı-lacivertliler, Mesut Bakkal yönetimindeki ilk maçında Pazar günü Ankara derbisinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.