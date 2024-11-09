Ankaragücülü Kevin Varga tek tek açıkladı: Galatasaray'a golümü unutamıyorum, Volkan Demirel çok iyi...'

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Daha önce 1,5 yıl Kasımpaşa ve 6 ay Hatayspor formalarıyla Süper Lig’de mücadele eden Kevin Varga, sezon başında Romanya Süper Lig ekibi Sepsi OSK’dan Ankaragücü’ne transfer oldu. Başkent ekibinde şimdiye kadar 9 maçta forma giyen ve takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Varga, özellikle kanat bölgelerindeki oyunuyla dikkatleri üzerine çekti. 19 puanla 5.sırada yer alan Ankaragücü’nün Süper Lig hedefleriyle ilgili düşüncelerini anlatan başarılı oyuncu, teknik direktör Kenan Koçak’a ve Ankaragücü taraftarına ayrı bir parantez açtı. Macaristan Milli Takım formasını 14 kez terleten yıldız futbolcu, vatandaşı Roland Sallai’nin Galatasaray’a transferi, potansiyeli ve teknik özellikleriyle ilgili de konuştu.

MACAR YILDIZ KEVIN VARGA’DAN ÖZEL AÇIKLAMALAR ŞU ŞEKİLDE:

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“SÜPER LİG’E YÜKSELMEK ANA HEDEFİMİZ. ORADA OYNAMAYI ÖZLEDİK”

Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında ağırladığı Esenler Erokspor’u 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Geçen yıl veda ettiği Süper Lig’de yeniden mücadele etmeye odaklanan başkent temsilcisi, şimdiye kadar çıktığı 12 maçta 19 puan topladı ve 5.sırada yer aldı. Sarı lacivertli ekibin son dönemdeki performansını ve Süper Lig hayalini değerlendiren Kevin Varga, “Şu an kesinlikle hak ettiğimiz pozisyonda değiliz. Ama yeni gelen teknik direktörümüz Kenan Koçak’la beraber bir çıkış yakalayacağımıza inanıyoruz. Doğru yolda olduğumuza olan inancımız tam. Iğdır maçına baktığımızda şanssız bir mağlubiyet almıştık. O maçta da galibiyeti hak etmiştik. Çalışmalarımızın sonucunu Esenler Erokspor karşılaşmasında elde ettiğimiz galibiyetle aldığımız için çok mutluyuz. Milli araya moralli bir şekilde girdiğimiz için sevinçliyiz. Bu ara dönemi Antalya'da yapacağımız kampta çalışmalar yaparak geçireceğiz. İlerleyen haftalardaki maçlara bakacağız ve daha iyisini yapmaya çalışacağız. Süper Lig’de oynamayı özledim. Zaten takım arkadaşlarım da bu duyguya sahip. Ana hedefimiz Süper Lig’e yükselmektir” diye konuştu.

“KENAN KOÇAK GİBİ NE YAPTIĞINI ÇOK İYİ BİLEN BİR HOCAMIZ VAR”

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Bir dönem A Milli Futbol Takımı’nın yardımcı antrenörlük görevini yürüten Kenan Koçak’ı sezon başında takımın başına getiren Ankaragücü, 43 yaşındaki teknik adam yönetiminde ligde ve kupada toplam 8 maçta sahaya çıktı. Başkent ekibi, bu maçlarda 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Kenan Koçak’ın takım yönetimiyle ilgili konuşan Varga, “Kenan Koçak gibi çok profesyonel bir teknik direktörle çalışıyoruz. Kesinlikle ne yaptığını çok bilen bir hocamız var. Ayrıca futbolcularıyla olan iletişimi de çok iyi durumda. Kenan Koçak, işini iyi bilen bir ekibe sahip. Yaptığımız işten çok zevk alıyoruz ve başarılı olacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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“ANKARAGÜCÜ TARAFTARININ TAKIMA VERDİĞİ DESTEK İNANILMAZ SEVİYEDE”

Stadyumda yarattığı atmosfer ve takımına verdiği destekle dikkat çeken Ankaragücü taraftarının takım üzerindeki etkisiyle ilgili konuşan Macar yıldız, “Öncelikle 2 hafta önceki Kocaelispor maçını kazandıysak Ankaragücü taraftarı sayesinde kazandık. Bize inanılmaz bir destekte bulundular. Onların verdiği destek ve yaydığı enerjiyle biz bu galibiyeti aldık. İlerleyen maçlar için de taraftarımızın desteklerinin devamını diliyoruz. Ancak bu şekilde başarılı olmaya devam edebiliriz. Taraftarımızın bize verdiği destek inanılmaz seviyede; bunda hiçbir şüphe yok. Biz taraftarımızla beraber hep bir adım ileriye doğru atlamak istiyoruz. Bu başarıları yakalamamızda taraftarımızın verdiği destek de çok önemli” cümlelerine yer verdi.

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“KENDİME HAS BİR OYUN TARZIM VAR. DAHA FAZLA GOL ATMAK İSTİYORUM”

Ankaragücü ile bu sezon ligde 8, Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta forma giyen başarılı futbolcu, toplam 566 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 1 asiste imza attı. Bireysel hedeflerini ve hayal ettiği performansa ulaşmak için yaptığı çalışmaları anlatan Varga, şöyle devam etti: “Öncelikle daha çok gol atmayı hedefliyorum. Az gol attığımın farkındayım. Ama daha fazla gol atmak için kesinlikle çaba sarf etmeliyim. Takımıma daha fazla katkıda bulunmak istiyorum. Performansımı her geçen gün daha da artırmak zorundayım. Benim pozisyonumda oynayan birçok oyuncu var. Bu oyuncuları takip ediyorum ve onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Kendi oyunumu geliştirmek için bu oyunculardan bazı dersler almaya çalışıyorum. Bu kopyalamak anlamına gelmiyor çünkü kendime has bir tarzım var.”

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“VOLKAN DEMİREL, BİZİM NELER HİSSETTİĞİMİZİ ÇOK İYİ BİLEN BİR HOCAMIZDI”

2022 yılında Kasımpaşa’dan Hatayspor’a transfer olan Macar kanat oyuncusu, burada teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde de çalıştı. 43 yaşındaki teknik adamın futboluna etkisinden bahseden Kevin Varga, “Volkan Demirel’in büyük bir teknik direktörlük potansiyeli olduğuna inanıyorum. Özellikle futbolcularıyla olan iletişimi gayet iyi seviyedeydi. Futbolun içinden geldiği için futboldan çok iyi anlıyordu. Bizim neler hissettiğimizi çok iyi bilen bir hocamızdı. O yüzden kendisini başarılı buluyorum. Volkan Hoca’nın ileride büyük bir takım çalıştırma potansiyeli var. Volkan Demirel, sadece teknik direktör olarak değil, insan olarak da karakterli bir kişiliğe sahip” değerlendirmesinde bulundu.

“GALATASARAY’A DEPLASMANDA ATTIĞIM GOLÜ UNUTAMIYORUM”

2020-2022 yılları arasında Kasımpaşa formasıyla 55 kez sahaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu, takımına 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. İstanbul ekibinde oynadığı dönem unutamadığı maçlardan bahseden yıldız futbolcu, 2022 yılındaki Galatasaray deplasmanıyla ilgili hatıralarını aktardı. Varga, “Kasımpaşa’da oynadığım dönem Galatasaray’a deplasmanda attığım bir golüm vardı. O golü kesinlikle unutamıyorum. Stadyumda çok hoş bir atmosfer vardı ve attığım gol bende güzel duygular uyandırdı” diye konuştu.

“SALLAİ, BU ZAMANA KADAR HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMEMİŞTİ AMA GALATASARAY…”

Son olarak sezon başında 6 milyon euro karşılığında Bundesliga ekibi Freiburg’dan Galatasaray’a transfer olan vatandaşı Roland Sallai’nin transferini ve teknik özelliklerini değerlendiren Varga, eski takım arkadaşından övgüyle bahsederek şunları söyledi: “Roland Sallai, Galatasaray’a kesinlikle çok büyük katkıda bulunacak. Galatasaray taraftarı, onu gerçekten çok sevecek. Sallai, çok iyi bir oyuncu. O, bu zamana kadar hak ettiği değeri görmeyen bir oyuncuydu. Kendisi çok üst seviyede olan bir oyuncu diyebilirim. Sallai, kanat bölgelerinde çok başarılı, çevik ve hareketli bir oyuncu. Aynı zamanda golcü özelliği olan bir futbolcu. Milli takımda birçok gol atmıştı. Galatasaray’da da gollerini atacaktır. İleride Şampiyonlar Ligi seviyesinde olan Avrupa’nın daha da büyük takımlarına gidebilir. Bunların hepsi Sallai’nin göstereceği performansa ve takıma sağlayacağı katkıya bağlı.”