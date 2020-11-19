Ankaragücülü Endri Cekici'den taraftara mesaj

Süper Lig'de aldıkları kötü sonuçlar nedeniyle üzgün olduklarını söyleyen Cekici, "Sonuçlar bizi hayal kırıklığına uğrattı. Beklenmedik sonuçlar aldık, o yüzden kamp yapıyoruz. Kendimizi toparlamak ve iyi sonuçlar almak için çalışıyoruz" diye konuştu.

"KALİTELİ BİR TAKIMIZ"

İyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarını dile getiren Cekici, "Takımımız kaliteli. Takım içinde iyi oyuncular var. Yeni oyuncuların da gelişiyle bir uyum söz konusu oldu. Oyuncular birbirini tanıdığında ve uyum sürecini atlattığımızda önümüzdeki maçlarda iyi sonuçlar gelecek" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIN GÜCÜYLE BİZ DE SAHADA GEREKENİ YAPARAK İYİ SONUÇLAR ALACAĞIZ"

Ankaragücü taraftarında da övgüyle bahseden Cekici, "Ankaragücü'ne katılmadan önce taraftarlar hakkında bilgi almıştım. Takıma katıldığımda da şaşkınlık yaşadım. Beni çok iyi karşıladılar ve bana çok destek oldular ve bu benim için çok önemli. Taraftarın gücüyle biz de sahada gerekeni yaparak iyi sonuçlar alacağız" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ ÜST SIRALAR"

Cekici, alacakları iyi sonuçlarla takımı üst sıralara taşıyacaklarını belirterek, "Hedef üst sıraları zorlamak. Kaçıncı oluruz bilemiyorum ama adım adım ilerleyerek üst sıraları zorlamak adına bir mücadele vereceğiz. Amacımız hocamızı, başkanımızı ve taraftarımızı mutlu etmek" dedi.

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