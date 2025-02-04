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Ankaragücü ZTK'da Rizespor'a konuk olacak

Güncelleme Tarihi:

#Ankaragücü#Çaykur Rizespor#Ziraat Türkiye Kupası
Ankaragücü ZTKda Rizespora konuk olacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 12:28

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek.

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Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci karşılaşmasında Çarşamba günü deplasmanda Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk maçında sahasında Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor ile 1-1 berabere kalan başkent temsilcisi, bir puanla 3. sırada yer alıyor.

İlk maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Çaykur Rizespor ise puansız iki takımdan biri olarak grupta 5. sırada bulunuyor.

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#Ankaragücü#Çaykur Rizespor#Ziraat Türkiye Kupası

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