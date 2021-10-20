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Ankaragücü zirvede kalıcı olmayı hedefliyor

#TFF 1. Lig#Ankaragücü#Anadolu Kulüpleri
Ankaragücü zirvede kalıcı olmayı hedefliyor

TFF 1. Lig'de ilk sırada yer alan Bereket Sigorta Ümraniyespor ile puanını eşitleyen MKE Ankaragücü, zirvede kalıcı olmayı hedefliyor.

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Sezona Süper Lig'e çıkma parolasıyla başlayan başkent ekibi, Tuzlaspor ile deplasmanda 1-1 kalarak ilk hafta puan kaybetti.

Daha sonra sahasında Kocaelispor ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, 3. hafta Denizlispor maçını 3-0 kazanarak çıkışa geçti.

4. hafta sahasındaki başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen MKE Ankaragücü, 5. hafta da İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Ligde 6. hafta Menemenspor ile 2-2 berabere kalan başkent ekibi, sırasıyla Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'u yenmeyi başardı.

Bu sonuçlarla 9 haftada Bereket Sigorta Ümraniyespor ile aynı puanı toplayan (21) sarı-lacivertliler, bu sezon ilk defa birinci sırada yer alan İstanbul ekibiyle puanı eşitledi.

Yenilgisiz liderlik yarışını sürdüren MKE Ankaragücü, averajla ikinci sırada yer alıyor.

- "10 bin taraftarımız gelirse Eryaman Stadı'nda bir tane takım maç alamaz"

MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Gökalp Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Mustafa Dalcı ve futbolcuların her maç yüreklerini sahaya koyduklarını belirterek, "22 Ekim Cuma günü sahamızda Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlayacağız. Manisa ekibinin ardından Eyüpspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaşacağız. 3 zorlu maçın hepsine galibiyet parolasıyla çıkacağız." dedi.

Ankaragücü zirvede kalıcı olmayı hedefliyor

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Üstün, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile aynı puanla liderliği paylaştıklarını anımsatarak, "İstanbul ekibinin son 5 maçında 2 galibiyeti var. Ümraniyespor'un grafiğine göre azalan bir eğrisi var. Biz son 5 maçın 4'ünü kazandık. Bizim grafiğimiz yukarıda. Bu çok önemli. Bizim daha iyi gittiğimizi yorumlayabiliriz." diye konuştu.

MKE Ankaragücü taraftarını maça davet eden Üstün, şunları kaydetti:

"Bu armanın sevdalısıyız. Gururluyuz, güçlüyüz Ankaragüçlüyüz. Gurur duyuyoruz Ankaragüçlü olmaktan ama ne yazık ki Eryaman Stadı'na gidip tribüne baktığınızda gurur duyulacak bir tablo yok. Taraftarımızın aşı olması lazım. Aşını oldun mu biletlerimiz çok ucuz. Biletler fiyatlarımız 20 ila 40 lira arasında. Taraftarı tribüne çekmemiz lazım. MKE Ankaragücü'nün 12'nci gücü taraftarı. 12'nci gücün burada ayaklanması ve takımı yalnız bırakmaması lazım. 10 bin taraftarımız gelirse Eryaman Stadı'nda hiçbir takım maç alamaz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#TFF 1. Lig#Ankaragücü#Anadolu Kulüpleri

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